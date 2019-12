Festival di Sanremo targato Mediaset con Barbara D' Urso? L' indiscrezione e il

Leggi la notizia su blogo

(Di domenica 29 dicembre 2019) Undi?Ripercorrendo velocemente a ritroso la storia della tv del Biscione, in passato, oramai molto lontano, non mancò un esperimento di questo genere, una sorta di "risposta" da parte di Canale 5 al celebredella Canzone Italiana di, in onda su Rai 1 e che, nel 2020, festeggerà i suoi 70 anni, con Amadeus alla conduzione."diconD'? L'e il "precedente" pubblicato su TVBlog.it 28 dicembre 2019 23:06.

trash_italiano : Mediaset pensa ad una manifestazione simile al Festival di Sanremo - noemiofficial : Quest’anno non ho presentato un pezzo per le selezioni del Festival di Sanremo. È un’esperienza meravigliosa che ha… - Altromateriale : RT @S0ndaggista: A parte che #ChefRubio è già un grande perché fa schiattare le arterie ai fascistelli senza che mangino coi camionisti. P… -