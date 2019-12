Festa della solidarietà | la terza edizione con il cardinale Zuppi

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sabato 4 gennaio 2020presso il centro “La Pace” di Benevento. L’incontro prevede alle ore 13 il pranzo solidale con animazione e tombolata e alle ore 17 l’intervento delMatteo, arcivescovo di Bologna, sul tema: “La pace è… giustizia e integrazione”; conclusioni affidate all’arcivescovo di Benevento mons. Felice Accrocca. IlMatteoè nato a Roma l’11 ottobre 1955; è entrato nel Seminario di Palestrina e ha seguito i corsi di preparazione al sacerdozio alla Pontificia Università Lateranense, dove ha conseguito il Baccellierato in Teologia. Si è laureato, inoltre, in Lettere e Filosofia all’Università di Roma, con una tesi in Storia del Cristianesimo. È stato ordinato presbitero per la diocesi di Palestrina il 9 maggio 1981 ed incardinato nella diocesi di ...

