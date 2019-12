Ferrara | il caso del vicesindaco leghista che non lascia la casa popolare Acer | “Non

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) Chissà cosa direbbe Matteo Salvini se sapesse che ail suovive in unapur percependo uno stipendio di 4800 euro al mese. Difficile che la notizia non sia arrivata all’orecchio del leader del Carroccio: ilè finito sulle prime pagine locali a inizio novembre, ma già ad agosto scorso, quando il politico era solo segretario comunale della Lega, si vantò su Youtube di aver montato la vasca idromassaggio nell’alloggio ad affitto agevolato. Eppure, nonostante le polemiche e aver dovuto smontare tutte le modifiche non autorizzate alla, per il momento non è successo nulla.non è un posto qualunque: è una delle ultime roccaforti rosse conquistate dalla valangain Emilia-Romagna ed è amministrata da Alan Fabbri, uno degli uomini chiave di Salvini per tentare la conquista della Regione il 26 gennaio prossimo. Il...

