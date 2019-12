Fabrizio Corona | sorpresa a Natale | “Regalo mio più grande”

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di sabato 28 dicembre 2019)torna ad abbracciare il figlio Carlos: l’emozionante incontro viene commentato anche dalla madre Nina Moricha ricevuto una graditissima visita a, il figlio Carlos, e Nina Moric commenta commossa l’incontro fra padre e figlio. Da poche settimane l’ex dei paparazzi ha lasciato il carcere, per essere affidato a un centro di riabilitazione dove potrà finire di scontare la propria pena. E dopo una lunga lontananza è riuscito finalmente ad abbracciare in questi giorni il ragazzo, nato dalla relazione con la modella croata. Oggi, in seguito all’affidamento congiunto ottenuto dai due ex coniugi, Carlos Maria vive insieme alla madre. Una decisione giunta diversi mesi fa quando dopo anni passati a dichiararsi guerra, i genitori avevano deciso di ‘sottoscrivere’ una tregua, consci che il bene del giovane debba avere la priorità. Con maturità si sono ...

