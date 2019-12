Fabio Colloricchio a Rivelo confessa chi gli ha raccontato del tradimento di Nicole

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di sabato 28 dicembre 2019)ha rivelato come ha scoperto di essere stato tradito daMazzocato. Ecco tutti i dettagli.ospite achi gli ha detto deldiMazzocato La storia traMazzocato si è conclusa ormai quasi un anno fa dopo quattro anni di tira e molla. La coppia si è formata a Uomini e Donne, ma tra loro ci sono stati alti e bassi, terapia di coppia e momenti di forte tensione. Nonostante entrambi avessero spiegato di essersi lasciati in buoni rapporti, poi, concorrente di Supervivientes, ha fatto delle dichiarazioni molto pesanti su. L’ex tronista aveva parlato anche di un, affermazione che ha fatto scattare la querela da parte dell’ex corteggiatrice. Tuttavia, ospite acon Lorella Boccia,hanel dettaglio come sono andate le cose. Quando lui e ...

