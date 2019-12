F1 | Sebastian Vettel | “Amo correre e il mio obiettivo è sempre quello di vincere con la

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 28 dicembre 2019) Una situazione complicata quella diin Ferrari. La stagione 2019 è stata complessivamente negativa, il rinnovo del compagno di squadra Charles Leclerc fino al 2024 ha posto in una condizione di forza il monegasco nel team, dal momento che il teutonico è in scadenza di contratto con la Rossa, e nello stesso tempo le ultime esternazioni del Team Principal Mattia Binotto hanno descritto l’unico successo a Singapore del teutonico come una “gentile” concessione della squadra. Aspetti quindi che il quattro volte campione del mondo dovrà considerare, anche se in un’intervista concessa a Motorsport-Magazin le ambizioni non mancano., nel caso specifico, ha sottolineato le difficoltà con la SF90: “Nei test avevo avuto ottime sensazioni, ma poi dalla prima gara sono iniziati i problemi. Abbiamo fatto alcuni progressi soprattutto con il ...

SkySportF1 : ?? 2010: il primo titolo di Sebastian #Vettel ?? L'inizio di 10 anni di #Formula1 ? - Racearrow : RT @PieroLadisa: 'Voglio ottenere qualcosa con questa squadra. Voglio dimostrare a me stesso che posso raggiungere questo obiettivo'. Non… - mt191583 : RT @enricopirina: Per me è la pole position più bella di Sebastian Vettel in rosso. -