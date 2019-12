Everton – I tifosi lanciano un coro per Ancelotti VIDEO

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 28 dicembre 2019) Impazziti idell’per Carlo. Nasce un nuovoper il tecnico italiano Ilè catturato dal profilo ufficiale di “Il calcio inglese”: Il nuovodeidell’per: Carlo FantasticoCarlo MagnificoAle aleee! pic.twitter.com/azp3TONL2S — Il Calcio Inglese (@BritishFootball) December 28, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Scambio Napoli-Juve – Intreccio di mercato per migliorare le fascedopo la vittoria: “A questo gruppo piace lavorare sodo” Cammaroto sul mercato del Napoli: ”Bloccato Lobotka, idea Danilo Pereira ed altre news” Napoli-Inter, streaming e tv: dove vedere la 18a giornata di Serie A– Il Barcellona su Twitter: clip che celebra Messi e Maradona: “Due argentini, due geni!” Mediaset annuncia: “Napoli, primo colpo di mercato: è fatta per ...

teo_acm : RT @BritishFootball: Il nuovo coro dei tifosi dell’Everton per Ancelotti: Carlo Fantastico Carlo Magnifico Ale aleee Ancelotti! ?????? htt… - imthegts : RT @BritishFootball: Il nuovo coro dei tifosi dell’Everton per Ancelotti: Carlo Fantastico Carlo Magnifico Ale aleee Ancelotti! ?????? htt… - marco_rogerio_ : RT @BritishFootball: Il nuovo coro dei tifosi dell’Everton per Ancelotti: Carlo Fantastico Carlo Magnifico Ale aleee Ancelotti! ?????? htt… -