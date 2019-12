Eventi | Capodanno a Napoli | ecco tutti gli eventi A Piazza del Plebiscito ci sono

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 28 dicembre 2019)si prepara al grande evento di. Indeldue grandi nomi Stefano Bollani, a cui nella mattinata di lunedì 30 dicembre il sindaco conferirà la cittadinanza onoraria, e Daniele Silvestri, cantautore amato dai giovani e apprezzato per il suo impegno in difesa dei diritti dei più deboli. Si festeggerà così tra musica e divertimento in unastrapiena di turisti dalle ore 22 fino all’alba del 1 gennaio. Il veglione, infatti, come da tradizione, inizierà adelma terminerà sul lungomare dove si ballerà tutta la notte. Ad aprire il concerto sarà il pianista e compositore Stefano Bollani con una sua particolare dedica in musica a Renato Carosone, artista simbolo della cultura e del patrimonio musicale partenopeo di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita. Salirà poi sul palco Daniele Silvestri che proporrà alla ...

vitaindiretta : #Capodanno in tavola: a #LaVitaInDiretta i menù degli Chef @craccocarlo, al microfono di @Livilla2 e Fulvio Pierang… - gazzettanapoli : Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare.… - TargatoCN : Dopo il successo della festa da ballo, a Crissolo è tutto pronto per il 'Millennial official party' di Capodanno -