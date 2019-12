Emma Muscat Instagram, minigonna inguinale e reggiseno in pizzo: «Così mi fai morire» (Di sabato 28 dicembre 2019) Artista a 360 gradi Emma Muscat delizia i followers sul proprio account Instagram di scatti sempre più audaci e bollenti, in grado di cambiare l’umore degli utenti. Ne è un esempio l’ultimo, per il quale molti uomini perderebbero la testa ma altrettante donne hanno certamente perso l’autostima. E non lo nascondono tra i commenti, inno alla bellezza della cantante maltese. Raggiunto il successo anche in Italia grazie alla partecipazione ad Amici, Emma era già nota sia nella sua terra che in Inghilterra, dove si è affermata grazie al talento musicale e alla bellezza, affatto inosservata. Emma Muscat Instagram: timida nella vita, una tigre sul palco I lunghi capelli biondi e lo sguardo magnetico della Muscat nascondono una profonda timidezza che Emma riesce ad abbattere solo quando va in scena. Sul palco, la ventenne – ex fidanzata di Biondo – riesce ad essere completamente sé ... Leggi la notizia su urbanpost

Emma Muscat Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Emma Muscat