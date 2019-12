Emergenza freddo | stamani Tavolo di coordinamento per la gestione dei senzatetto

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Questa mattina presso il Settore Politiche Sociali in via La Carnale, alla presenza dell’Assessore Nino Savastano, della consigliera comunale Paola de Roberto, del Presidente di Salerno Mobilità Camillo Amodio e di varie realtà del volontariato, si è riunito ildiper ladei senza fissa dimora in. La rete di supporto alle estreme povertà, che vede la collaborazione tra il Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno e i numerosi volontari e unità di strada presenti sul territorio, è attiva come ogni anno per garantire il massimo supporto a chi ha bisogno. Aperte le tre strutture di accoglienza Don Tonino Bello a Piazza San Francesco, Padri Saveriani a Via Panoramica ed i Barbuti nel centro storico. Per garantire l’assistenza alle persone che non intendono recarsi presso queste ...

LIDAMUGNAI : RT @rep_firenze: Emergenza freddo, 170 persone ospitate nelle strutture di Firenze [aggiornamento delle 18:47] - salernotoday : Emergenza freddo a Salerno, aperte tre strutture di accoglienza e la stazione di Torrione -