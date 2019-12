Elezioni in Emilia Romagna | i sondaggi ‘premiano’ Bonaccini

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 28 dicembre 2019)inin vantaggio su Borgonzoni di 3 punti percentuali. Possibile una nuova debacle M5s. BOLOGNA – Ilo di Opinio Italia sullein‘premia‘ Stefano. Il candidato di Centrosinistra, secondo quanto precisato dall’istituto di statistica, dovrebbe aggirarsi intorno al 46,5% rispetto al 43,5% della sua avversaria principale, Lucia Borgonzoni. Molto più indietro Simone Benini del M5s che si fermerebbe solo al 7,5%. Previsioni che derivano dalle interviste fatte il 19 dicembre a mille persone in vista delle prossime. Si tratta naturalmente di un risultato da prendere con le ‘molle’ visto che le previsioni cambiano di giorno in giorno con un testa a testa che sembra essere confermato. Cresce il consenso del Centrosinistra Una crescita del Centrosinistra ...

