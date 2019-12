Elettra Lamborghini struccata e spettinata | la FOTO sconvolge i fan

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di sabato 28 dicembre 2019) Regina delle classifiche musicali e dei social network (dove conta ben 4,7 milioni di follower)ci ha abituati ad una personalità eccentrica e sempre sopra le righe. Tutti i suoi fan e followers sono abituati a vederla con abiti succinti e make up marcatissimi, ma questa volta la giovane star ha sorpreso tutti con unamolto diversa dal solito. Seduta al bancone di un locale marittimo a Miami, abbronzatissima, occhi di un azzurro incredibile… Ma totalmente struccati. Ci credereste mai? È proprio questo lo scatto che ritraecome non l’avete vista mai. Acqua e sapone, un look da spiaggia e un’aria da ragazza della porta accanto. Una versione delladavvero inedita, che però è stranamente piaciuta ai fan. Non sarà eccentrica e originale come sempre, ma d’altronde dietro personaggi ricercati come il suo, la ...

trash_italiano : Elettra Lamborghini sposa Afrojack: l'annuncio via social - ___a__l__e__x_ : RT @ilmarziano1: Secondo me, Elettra Lamborghini sposerà un maschio Alfa. - erasersoo : RT @clahahahah: ELETTRA LAMBORGHINI SI SPOSA IO NON VEDO L’ORA DI VEDERE IL MATRIMONIO TUTTO ROSA TUTTO LEOPARDATO TUTTO IMPERIALE STO ADOR… -