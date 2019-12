Elettra Lamborghini si sposa e sfoggia il diamante donatole da Afrojack

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di sabato 28 dicembre 2019)al settimo cielo ha dato l’annuncio: il fidanzato, il dj olandesele ha fatto la fatidica proposta. Il tempismo è quantomeno eccezionale visto che giusto a maggio aveva dichiarato che si sarebberoti nel 2020. I due stanno insieme da poco più di un anno ma pare che abbiano trovato la metà della loro mela. Ecco cosa scrive l’ereditiera ed ex giudice di The Voicendo l’anello di fidanzamentodal fidanzato (scorri le foto di Instagram per vederlo nel dettaglio) “Il mio migliore amicomi ha chiesto dirlo 2 giorni fa … È la persona più dolce e adorabile che abbia mai incontrato in vita mia, e l’unico uomo che posso davvero chiamare UOMO ..ogni giorno penso a quanto sono fortunata ad aver trovato qualcuno con un grande cuore come lui che crede ancora nella famiglia ed è così simile a me ...

trash_italiano : Elettra Lamborghini sposa Afrojack: l'annuncio via social - dreamyhell__ : RT @jadvore: Tutti shockati alla notizia del matrimonio di Elettra Lamborghini La verità è che per gran parte della società una ragazza ch… - ariannabonifaz : RT @jadvore: Tutti shockati alla notizia del matrimonio di Elettra Lamborghini La verità è che per gran parte della società una ragazza ch… -