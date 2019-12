Elettra Lamborghini si sposa con Afrojack | “Lui è il solo uomo che posso chiamare

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019)si. È lei stessa a dare su Instagram l’annuncio del fidanzamento ufficiale con. Il dj olandese Nick Van del Wall (questo il nome all’anagrafe di) e l’ereditiera sono fidanzati da un anno e adesso è arrivata la proposta di matrimonio: “Il mio migliore amico,, mi ha chiesto dirlo due giorni fa. Lui è la persona più dolce e amorevole che ho incontrato nella mia vita, e ilche iorealmente… ogni giorno penso a quanto sono fortunata per aver incontrato qualcuno con un cuore così grande come ce l’ha lui, e lui ancora crede nella famiglia ed è così simile a me… la gente dice: “quando è la persona giusta lo senti” io l’ho sentito fin dall’inizio, così sarà per la vita“, ha scritto la ex coach di The Voice a commento di un post su Instagram nel ...

