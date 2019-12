Elettra Lamborghini rivela | “Sposo il mio migliore amico” FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di sabato 28 dicembre 2019) Un annuncio che ha stupito tutti quello fatto dasul suo profilo social personale. Una versione inedita della sexy ereditiera. La giovane nipote del magnate delle auto di lusso, hato ai suoi follower su Instagram che presto salirà all’altare. “Sposo ilamico“, scrivedal suo account ufficiale, lasciando tutti piacevolmente sorpresi.si sposa, questo è quello che si intuisce almeno dall’ultimo post pubblicato dalla bella ereditiera sul suo profilo Instagram ufficiale. Con tanto di anello di fidanzamento econ il futuro marito, la super tatuataannuncia il lieto evento ai suoi fan.si sposa L’annuncio del matrimonio è arrivato direttamente dalla 25enne, che su Instagram ha pubblicato due: una che la ritrae con il fidanzato, l’altra in ...

trash_italiano : Elettra Lamborghini sposa Afrojack: l'annuncio via social - s0fhlnd : RT @clahahahah: ELETTRA LAMBORGHINI SI SPOSA IO NON VEDO L’ORA DI VEDERE IL MATRIMONIO TUTTO ROSA TUTTO LEOPARDATO TUTTO IMPERIALE STO ADOR… - sieteporacci : RT @jadvore: Tutti shockati alla notizia del matrimonio di Elettra Lamborghini La verità è che per gran parte della società una ragazza ch… -