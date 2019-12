Ecco il dopo Fioramonti | Azzolina all' Istruzione e Manfredi all' Università e Ricerca

Leggi la notizia su blogo

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il Governo ha deciso come sostituire Lorenzo, ex Ministro dimissionario con deleghe all', all'e alla. Il Premier Conte ha annunciato che il ministero verrà sdoppiato in due: "Ringrazio il ministroper l’attività fin qui prestata. Abbiamo la necessità di rilanciare il comparto dellae dell’. Non è vero che non abbiamo compiuto passi avanti. Nel 2020 introdurremo l’Agenzia nazionale dellache possa fungere da coordinamento ai vari livelli. Mi farò latore della creazione di un nuovo ministero dell’e della: ho pensato di nominare la sottosegretariaministra della Scuola e Gaetano, presidente Crui, ministro dellae della. Affiancherò il neo ministro per una ricognizione di un mese in cui sentiremo tutti gli stakeholders".La scelta di sdoppiare il dicastero ...

