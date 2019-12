GianelleMauriz1 : @Reale_Scenari @VaniaDeLuca @ilmanifesto @mascaweb @_Nico_Piro_ @maurobiani @MassimoCarlotto @mcsunipd @Albereal… - TelevideoRai101 : E' morto il bimbo scosso dalla madre - TargatoCN : Bimbo morto a Mondovì: dopo l'autopsia, arriva l'autorizzazione per i funerali -

E' stata formalizzata la morte del piccolo di 5 mesi che una settimana fa era giunto in ospedale in coma. La mamma era stata accusata di averlotroppo violentemente perchè piangeva. La Commissione medica, composta da medico legale, neurologo, anestesista, ha decretato la morte cerebrale, in seguito a un secondo approfondito esame. Stamane sono state staccate le macchine che tenevano in vita il piccolino. La Procura di Padova ha autorizzato l'espianto degli organi.(Di sabato 28 dicembre 2019)