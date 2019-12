È morto il bambino di Padova scosso dalla madre perché non riusciva ad addormentarsi

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 28 dicembre 2019) ÈildinonadIl triste annuncio è arrivato nella mattina di oggi, sabato 28 dicembre: ildi 5 mesi, arrivato all’ospedale diin coma dopo essere stato violentemente, è. La commissione medica, composta da un medico legale, un neurologo e un anestesista, ha decretato la morte cerebrale in seguito a un secondo approfondito esame, e questa mattina sono state staccate le macchine che tenevano in vita il. La Procura ha autorizzato l’espianto degli organi. Ora per la, inizialmente indagata per lesioni gravissime, dovrebbe essere formalizzata l’accusa di omicidio colposo. Era stata la donna a confessare agli inquirenti di averviolentemente il piccolononad. Secondo il suo avvocato, Leonardo Massaro, la donna, ...

