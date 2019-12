È morto il bambino di cinque mesi scosso dalla madre

Leggi la notizia su fanpage

(Di sabato 28 dicembre 2019) Èil piccolo diche si trovava in coma dopo essere statoviolentemente. Ieri in tarda serata una commissione medica aveva decretato la morte cerebrale del piccolo. Il piccolo è stato staccato dalle macchine ed è in corso l'espianto di fegato e cuore, autorizzatoProcura.

fisco24_info : E' morto il bambino scosso dalla madre: Ricoverato a Padova, il piccolo era in coma da una settimana - MICAELAQUINTAVA : È morto a Padova il bimbo scosso dalla madre. Sui manuali la chiamano sindrome del bambino scosso. Ed è molto più f… - RaiNews : Secondo il suo avvocato, Leonardo Massaro, la donna, 29enne originaria di Vicenza ma residente con la famiglia a Me… -