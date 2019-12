Domenica In | puntata speciale dedicata all' oroscopo di Paolo Fox con 12 vip

Leggi la notizia su today

(Di sabato 28 dicembre 2019) Appuntamento29 dicembre, alle 14, su Rai Uno. Tra gli ospiti Jerry Calà, Eleonora Daniele ed Elisabetta Gregoraci

chetempochefa : ?? L’allenatore dell’@Inter Antonio Conte sarà ospite in esclusiva in studio nella prossima puntata di #CTCF da… - chetempochefa : ??Ecco i protagonisti dell'ultima puntata del 2019 di #CTCF ?? ??Antonio Conte ??@RobertoBolle ??Belen Rodriguez ??… - poliziadistato : Buona domenica anche dalle nostre giovani promesse dello sci in allenamento in Val Senales, ospiti qualche giorno f… -