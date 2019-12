Djevat Elmas | ”Eljif al Besiktas? Falso | non si muove da Napoli”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 28 dicembre 2019): Napoli è una città bellissima, così come l’Italia è un paese bellissimo. Se proprio devo scegliere qualcosa, beh, a Napoli la pizza e il caffè sono super, padre e agente del calciatore del Napoli Eljif, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale Gonfialarete.com. Queste le sue parole: Miglior giocatore macedone dell’anno. Quanto siede orgogliosi signordi questo riconoscimento? “Siamo molto orgogliosi per il fatto che Eljif abbia ricevuto questo premio. Questo riconoscimento fungerà da motivazione per lui per continuare a lavorare duro e alzare ulteriormente il livello delle sue prestazioni future, sia con il Napoli, che con la sua nazionale”. Avete scelto di accompagnare Eljif nella sua avventura napoletana trasferendovi in città con tutta la famiglia. “Lo avevamo seguito già a Istanbul, e ora siamo con ...

