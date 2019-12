Discesa Bormio 2019 sci alpino | orario d’inizio | tv | pettorali di partenza

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) Dopo l’antipasto di ieri, prosegue il lungo fine settimana di, Valtellina, della Coppa del Mondo di scimaschile-2020. Sulla splendida, e durissima, pista Stelvio, gli uomini-jet saranno impegnati nellanumero due, dopo quella di ieri che era valevole come recupero della prova cancellata nel corso dello scorso weekend in Val Gardena. I favoriti saranno i soliti noti, con il nostro Dominik Paris pronto a far valere la sua legge sulla pista nella quale colse il primo successo della sua carriera in Coppa del Mondo nel lontano 2013 e dove ieri ha allungato a tre il filotto di successi insulla Stelvio. IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di scisono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ogni gara o manche per non perdere nemmeno un istante ...

ItaliaTeam_it : Per la quarta volta la discesa di Bormio è tua. Sei grande Domme! 1?? 2012 2?? 2017 3?? 2018 4?? 2019… - SkySport : ? #UltimOra #Sci ???? Dominik #Paris vince la discesa libera di #Bormio ?? L'azzurro precede #Feuz (SUI) e #Mayer (AUT… - chetempochefa : Complimenti a Dominik #Paris per la quarta vittoria nella discesa libera di #Bormio e per essere sul podio degli it… -