Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 28 dicembre 2019)su: sorprende come sia andata a finire l’esperienza al Napoli Davide, allenatore ed ex attaccante, ha parlato a Radio Sportiva anche die della sua avventura a Napoli. Queste le sue parole: SU IBRAHIMOVIC “Ibrahimovic?L’augurio è che possa essere di aiuto al Milan, ma non possiamo non considerare l’età. Non è l’Ibra di dieci anni fa. Il campo dirà se l’operazione è giusta o no”.SU? Sorprende come sia andata a finire l’esperienza al Napoli. Da fuori possiamo dare dei giudizi approssimativi, lasta sempre nel mezzo e lai protagonisti”. SU CONTE ”Conte è l’allenatore che nel breve termine incide più di tutti e l’Inter è la candidata principale per la vittoria dello Scudetto”. SU SAMPDORIA E GENOA ”Sampdoria ...

Enzovit : Dionigi su Ancelotti: ”Napoli? La verità la conoscono solo i protagonisti” - ilnapolionline : Dionigi, allenatore: 'Ancelotti? Sorprende come sia andata a finire l'esperienza al Napoli' -… - Aquila6811 : RT @RadioSportiva: ??? Davide Dionigi: '#Ancelotti? Sorprende come sia andata a finire l'esperienza al #Napoli. Da fuori possiamo dare dei g… -