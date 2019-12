Din Don – Il ritorno su Italia 1 domenica 29 dicembre in prima tv assoluta

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di sabato 28 dicembre 2019) Din Don – Ilsu29nuovo film tv intv Tornano le avventure parrocchiali su1,29alle 21:20 intv, secondo film tv ecclesiastico, arriva Din Don – Il, seguito di Din Don – Una parrocchia in due andato in onda con un buon riscontro di pubblico lo scorso anno. Prodotta da Sunshine Production il film è diretto da Paolo Geremei e vede un cast ricco e variegato tra novità e conferme rispetto al film precedente. In Din Don – Ilprotagonisti sono Enzo Salvi e Ivano Marescotti, accanto a loro ci saranno Maurizio Mattioli, Laura Torrisi, Andrea Dianetti, Giorgia Wurth, Emy Bergamo, Gabriele Carbotti, Crisula Stafida, Adolfo Margiotta, Leonardo Bocci, Marco Milano e tanti altri. La Trama Al centro della trama c’è ancora una volta il personaggio di Donato che, dopo essere tornato a fare ...

