Diletta Leotta Instagram | tutina fasciante in allenamento | la forma dei suoi fianchi

Leggi la notizia su urbanpost

(Di sabato 28 dicembre 2019)in palestra e frase profonda ma tutti gli occhi dei followers sono puntati suiesplosivi, messi in evidenza da unache definiresarebbe riduttivo! Impossibile dunque per ifocosi ammiratori trattenere i commenti. Seno prorompente, ventre piatto e glutei a mandolino, le curve dellanon fanno che mietere ‘vittime’ sui social! E anche stavolta la showgirl catanese fa incetta di like.aderente per l’: ladeiscatena i followers Capelli raccolti, sguardo basso e luce del sole che entra dalla finestra e la illumina: “Mens sana in corpore sano

forumJuventus : CR7 & Diletta Leotta ???? - pepe9697 : RT @celebrity_flesh: Diletta Leotta - an Italian sports presenter ?? #Nakedceleb #Nudecelebs @SexyyNudeCelebs @starsbras @ukfreaks3 @must… - FabioAlbert2 : RT @celebrity_flesh: Diletta Leotta - an Italian sports presenter ?? #Nakedceleb #Nudecelebs @SexyyNudeCelebs @starsbras @ukfreaks3 @must… -