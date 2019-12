Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019)Del, per sua stessa ammissione, non sta attraversando un periodo facile. Lacon il suo fidanzato storico, il conduttore tv e attore, è ancora piuttosto fresca. Fortunatamente a Natale, complice il clima di festa e l’unità familiaresembra aver ritrovato il sorriso. Il 17 Novembre 2019 aveva emozionato i suoi fan con un post su Instagram a cuore aperto. L’influencer aveva scritto: “Non sto passando un periodo facile. Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla. Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno… la psicoterapia è magica, non è per i matti. È un percorso di allineamento con se stessi stupendo. Io sono come voi… fragile…”....

notizieit : Diana Del Bufalo e la rottura con Paolo Ruffini - Gina17886201 : RT @Claudia52385352: Buongiorno buon e sereno ultimo weekend del anno a tutti gli amici @marcodalsanto1 @Ninfearosa @B16Antonella @ziggyma… - ricercatrice02 : RT @Claudia52385352: Buongiorno buon e sereno ultimo weekend del anno a tutti gli amici @marcodalsanto1 @Ninfearosa @B16Antonella @ziggyma… -