Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 28 dicembre 2019)Delha sofferto e sta soffrendo non poco per la fine della sua relazione con. La donna aveva infatti scritto recentemente: “Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io enon stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui… tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me”. E poi aveva aggiunto: “Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio. A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole!”. Ma nonostante tutto ciò, le festività natalizie le ...

Noovyis : (Diana Del Bufalo, dopo l’addio a Paolo Ruffini ritrova il sorriso) Playhitmusic - - _rjardon : RT @angelicadisogno: - Notiziedi_it : Lo splendore del Ninfeo di Diana apre le porte a Palazzo Doria Pamphilij -