Deschamps rivela: «Tifo per la Juve in Champions. Su Ronaldo…» (Di sabato 28 dicembre 2019) L’ex giocatore e tecnico bianconero Deschamps parla di Cristiano Ronaldo, elogiandolo. Le parole del ct della Francia Didier Deschamps, presente a Dubai per i Globe Soccer Awards, ha parlato di Juve e Cristiano Ronaldo. Queste le parole del ct della Francia a Sky Sport. RONALDO – «Grande campione che vuole vincere e fare sempre più gol. È un grande professionista nonostante la sua età, si mantiene e ha sempre tanta grinta. È un giocatore decisivo. Corre forse meno di 5 o 10 anni fa, ma è sempre decisivo. A lui piace essere decisivo e segnare. Quando hai un giocatore così in squadra ti può fare la differenza». Champions – «Inizia la Champions per vincerla, è un obiettivo legittimo. La vincerà? La vince solo una… Ha l’obiettivo da anni, lo spero magari. Parla il cuore, ha la qualità però ci sono altre in lizza» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

