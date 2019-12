Dead Cells | aggiornamento gratuito e dlc a pagamento | i contenuti

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di sabato 28 dicembre 2019)e dlc a, iIl nuovodiha portato una novità molto richiesta dalla community oltre a nuovi; per il prossimo anno è atteso anche un dlc a. Vediamo insieme quali sono idell’e cosa ci porterà l’espansione a. L’Legacyè un metroidvania/roguelike a scorrimento orizzontale in 2D sviluppato da Motion Twin; il gioco è uscito per Playstation 4, Xbox One, Switch, Windows, macOS e Linux. Il titolo si svolge su un’isola dove impersoneremo un essere umanoide con un fiamma al posto della testa, chiamato il Prigioniero. Man mano che si procederà nell’esplorazione dei livelli (creati proceduralmente) e combattendo i nemici al suo interno si avrà accesso ad armi, equipaggiamenti, abilità e tesori; la ...

