Damascelli contro la mielosità che stravolge il vero Pinocchio di Collodi

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 28 dicembre 2019) Ancora una volta da leggere Tonyche oggi su Il Giornale non scrive di calcio ma dellache tutto avvolge e, anche i testi originali pure quando sono a loro modo sacri. C’è molto zucchero attorno a, anche a quello cinematografico di Matteo Garrone. Colpa di Geppetto Benigni che è un padre universale, come san Giuseppe, almeno queste le parole sue, del premio Oscar.scrive che va in scena a Torlonia e poi a Milano lo spettacolo Fuoco nero su Fuoco bianco, magma di parole sulla Bibbia ebraica, di Roberto Mercadini., per l’appunto, preso al volo, per replicare con i fatti, le parole dunque, alle proteste della figlia, Agata, infastidita dalle immagini televisive di opere pittoriche rinascimentali, su tutte la Crocifissione, dunque sangue, mani inchiodate, sofferenza, tragedia, morte, tutta roba “non adatta a me”, bambina ...

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Damascelli contro Sarri: 'Poche idee e confuse, errore grave nella scelta del terzino destro' - TUTTOJUVE_COM : Damascelli contro Sarri: 'Poche idee e confuse, errore grave nella scelta del terzino destro' -