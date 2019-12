Dai “maccheroni cotti” di Garibaldi agli “spaghettì” degli emigranti | così la pasta

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) “Le arance sono già sulla nostra tavola e siamo decisi a mangiarle. Per il continente è meglio aspettare, perché i maccheroni non sono ancorascrive Camillo Benso conte di Cavour, il 26 luglio 1860, a occupazione della Sicilia terminata, in una lettera indirizzata all’ambasciatore del Piemonte a Parigi. Il 7 settembre, entrato a Napoli, scrive a Cavour: “I maccheroni sono cotti e noi li mangeremo”. È stato rilevato come l’utilizzo di questa peculiare terminologia gastronomica declinata in campo militare da parte di due attori principali del processo di unificazione italiana si presti a una doppia interpretazione. Registro bellicoso, espressione della pulsione e della progettualità di conquista e di annessione di Casa Savoia, oppure, e forse più probabilmente, linguaggio da attribuire alla volontà di rispettare le diversità regionali, le specificità delle culture ...

