Daddy’s Home 2 film stasera in tv 28 dicembre | cast | trama | curiosità | streaming

Daddy's Home 2 è il film in tv sabato 28 dicembre 2019 in onda in prima serata su Italia 1.

Daddy's Home 2 film in tv: cast e scheda
TITOLO ORIGINALE: Daddy's Home 2
USCITO IL: 30 novembre 2017
GENERE: Commedia
ANNO: 2017
REGIA: Sean Anders
CAST: Mark Wahlberg, Will Ferrell, Mel Gibson, John Lithgow, Linda Cardellini, Scarlett Estevez, John Cena
DURATA: 100 Minuti

Daddy's Home 2 film in tv: trama
Dusty (Mark Wahlberg) e Brad (Will Ferrell) sono due padri diventati amici. Uno è il patrigno buono e dolce mentre l'altro è il padre naturale assente e svogliato. Ora vanno incredibilmente d'accordo e gestiscono i bambini in alternanza senza più bisogno di litigare per contenderseli. Ma quando tutto sembra procedere finalmente senza più contrasti ...

