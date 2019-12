Da Genova le orche sono arrivate allo Stretto di Messina 

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 28 dicembre 2019) Notizie preoccupanti sulleche dal primo dicembre stazionavano nelle acque del porto di, avvistate ieri nellodi Messina, come riferisce il Tethys Research Institute. Secondo il pescatore sportivo Simone Vartuli, che ha trascorso oltre un'ora ad osservarle, gli esemplari erano solo tre. Se la notizia verrà confermata si teme che a mancare all'appello sia Dropi, l'individuo che già presentava un forte dimagrimento ai primi di dicembre. Lehanno percorso circa 800 chilometri in una settimana, "una distanza più che plausibile", secondo il Tethys Research Institute che ha condiviso sulla sua pagina Facebook il video inviato dal pescatore sportivo Simone Vartuli. Il gruppo (specie Orcinus orca), di cui fa parte un maschio adulto, si stava probabilmente alimentando. Pur non avendo immagini ad alta risoluzione per poter confrontare al meglio le ...

