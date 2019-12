Croce Rossa Italiana di Benevento | finanziato il progetto ‘VolontariEtà’

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– La Regione Campania, con Decreto n.733 del 23/12/2019, ha approvato la proposta progettuale denominata VolontariEtà presentata daComitato diquale soggetto capofila di un partenariato più ampio che coinvolge la Misericordia die l’Associazione Auser Filo d’argento di. Ilè volto a contrastare il fenomeno della solitudine involontaria nei soggetti a rischio, con particolare riferimento alle persone ultra sessantacinquenni. L’idea prende le mosse dall’analisi delle maggiori problematiche presenti all’interno del contesto territoriale di riferimento, che non fa eccezione rispetto ad uno scenario socialmente più ampio: rarefazione delle reti familiari e sociali, problemi di non autosufficienza in termini di mobilità e di accesso ai servizi, condizioni di povertà e basso reddito sono ...

