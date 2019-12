Cristina Incorvaia e David Scarantino, guerra social tra gli ex: “Pagliaccio, mi tradivi” (Di sabato 28 dicembre 2019) Volano stracci tra i due ex, noti per Uomini e Donne Trono Over e per Temptation Island. A mesi di distanza dalla loro rottura, ancora si lanciano stoccate al veleno e lei sostiene di essere stata tradita: all'epoca della loro storia, lui avrebbe già iniziato a sentire Monica Tessitore, altro volto dell'Over con cui David ha passato il Natale. Leggi la notizia su gossip.fanpage

