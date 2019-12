Cristiano Ronaldo smorza | «Il record di Pelè? I numeri sono dibattiti sterili»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019), dal palco del Globe Soccer di Dubai, ha parlato anche di. Le parole del portogheseha avuto modo di parlare dida battere durante il dibattito avvenuto sul palco del Globe Soccer a Dubai. Questo il pensiero del fenomeno portoghese. «Battere ildi gol di? L’importante è non entrare in un dibattito sterile dove si parla solo di nomi. Pelé è un grande nome, non ho mai avuto l’abitudine di guardare a questo. E poi ho una squadra di colleghi che giocano con la voglia di vincere,fiducioso che il 2020 sarà migliore». Leggi su Calcionews24.com

forumJuventus : Cristiano Ronaldo a DAZN: 'Mi piace tutto della Juve, voglio vincere tanti trofei qui. La Champions è la competizio… - GoalItalia : Il futuro di Cristiano Ronaldo non è in panchina ?? ??? Parla @Cristiano Ronaldo, intervistato da @DilettaLeotta L… - DAZN_IT : Il gol più bello della mia carriera, parola di Cristiano Ronaldo Linea Diletta con CR7 è su #DAZN -