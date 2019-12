Cremona | il papà della piccola Gloria ha confessato

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 28 dicembre 2019) La vicenda risale allo scorso giugno, quando una bambina di soli 2 anni di nome, è stata uccisa. Tutte le accuse si sono subito rivolte verso suo padre, un uomo ivoriano di circa 37 anni, di nome Kouao Jacob Danho. Dopo l’interrogatorio, l’uomo aveva dichiarato di essere stato rapinato e picchiato. Gli inquirenti però, non si sono mai convintisua versione e alla fine, dopo mesi di dolore, il 37enne hae i sospetti delle forze dell’ordine, sono stati confermati. La sua compagna e madre di sua figlia, lo aveva lasciato perché lo riteneva un uomo troppo violento, ma lui non riusciva a farsene una ragione e più volte l’aveva scongiurata di perdonarlo. Poiché questo non è mai accaduto, il 37enne ha deciso di vendicarsidonna, sulla loro bambina. Il ...

Cremonaoggi : Omicidio di via Massarotti Il papà di Gloria confessa Ecco cosa scriveva alla sua ex - immi80756633 : In autostrada mio papà sta guidando da ore lamentandosi che gli scappa la pipì; a Cremona decide di fermarsi decant… -