Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) Chi non aderisce ai valori della, dell’antifascismo e non dichiara di essere contrario ad ogni forma di discriminazione e di razzismo non potrà più ottenere una sala, unoo all’diper organizzare. Il consiglio d’amministrazione dell’ateneo ha approvato il nuovo regolamento di assegnazione degliche rende ufficiale l’emendamento antifascista presentato dal professor Stefano Simonetta, docente di filosofia Medioevale. Il “daspo”, come è stato definito, ha come obiettivo quello di evitare che movimenti, associazioni o gruppi di studenti di estrema destra possano organizzare volantinaggi o incontri in palese contrasto ai valori dellarepubblicana. Il provvedimento arriva dopo un lungo iter del regolamento che ha fatto diversi passaggi prima di arrivare al consiglio d’amministrazione, dove è stato approvato ...

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Costituzione e Università, alla Statale di Milano niente spazi per eventi senza dichiarazione di antifascismo https://… - AnnibaleBertola : RT @fattoquotidiano: Costituzione e Università, alla Statale di Milano niente spazi per eventi senza dichiarazione di antifascismo https://… - fattoquotidiano : Costituzione e Università, alla Statale di Milano niente spazi per eventi senza dichiarazione di antifascismo -