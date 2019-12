Costa d’Avorio | Soro accusato di tentato golpe

Leggi la notizia su it.insideover

(Di sabato 28 dicembre 2019) L’ex primo ministro e presidente dell’Assemblea nazionale dellad’Avorio, Guillame, è stato posto sotto accusa dalla magistratura ivoriana, con l’accusa di lavorare ad un colpo di stato. La notizia, arrivata a meno di un anno dalle prossime prossime elezioni presidenziali indette per ottobre 2020, rischia di escludere il politico ivoriano dalla corsa alla massima carica dello stato. Nonostante il mandato d’arresto sia già stato convalidato,è attualmente ancora a piede libero (probabilmente in Europa) ed ha parlato per mezzo dei propri legali, sostenendo la sua innocenza. Le accuse si baserebbero su una registrazione divenuta pubblica nei giorni scorsi e nel ritrovamento nelle abitazioni delle persone a lui vicine di arsenali da guerra. Secondo i legali di, la registrazione in questione risalirebbe però al 2017 e sarebbe soltanto ...

