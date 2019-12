Cos’è il “giochino del semaforo rosso” di cui si sta parlando dopo la tragedia di Corso

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 28 dicembre 2019) «Lo chiamano il giochino delrosso e quando mia figlia e una sua amichetta me l’hanno spiegato mi sono venuti i brividi». A parlare in un’intervista a Il Messaggero è un imprenditore del quartiere Labaro di Roma, genitore di due giovani, una 16enne e una 20enne, che spesso trascorrono la sera nella zona dei locali nella zona di Ponte Milvio, vicinoFrancia.Francia, la strada a scorrimento veloce dove nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre il 21enne Pietro Genovese ha investito le due sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, uccidendole sul colpo. Un incidente su cui gli investigatori stanno indagando, mentre in via cautelare sono stati predisposti gli arresti domiciliari per il 21enne. Ildel, secondo quanto riferito dall’imprenditore, consisterebbe nell’attraversare «le due carreggiate diFrancia veloci ...

