Corso Francia | un genitore | «Mia figlia mi ha detto del giochino del semaforo rosso | si

Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di sabato 28 dicembre 2019) «Lo chiamano ildele quando miae la sua amichetta me lo hanno spiegato dopo la morte di Camilla e Gaia, mi sono venuti i brividi. Si tratta di attraversare le...

SalernoSal : A volte quello che manca in questo Paese e soprattutto qui sui social è la pietà. La pietà di non scrivere, di non… - repubblica : Videodenuncia Roma, dopo Gaia e Camilla nulla è cambiato: a Corso Francia ancora attraversamenti irresponsabili - HuffPostItalia : Il 'giochino' di Corso Francia: attraversare col rosso per postare tutto sui social -