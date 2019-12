Coppa del mondo di Sci | Paris nella storia | la discesa è ancora sua È doppietta a Bormio

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 28 dicembre 2019) Un altro trionfo per il discesista italiano. Sulla pista della Stelvio,viene incoronato Re delgara di oggi didelha concesso il bis ad appena 24 ore di distanza da quanto fatto vederemanche di ieri. Grazie al successo odierno il discesista italiano è balzato al comando della classifica generale delladel, 30 anni, si è confermato tra i migliori interpreti del tracciato dell’Alta Valtellina, la stessa che nel 2026 ospiterà le gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina.DOMME!

chetempochefa : Complimenti a Dominik #Paris per la quarta vittoria nella discesa libera di #Bormio e per essere sul podio degli it… - Eurosport_IT : 'Quando ero bambina, non potevo immaginare che un giorno avrei vinto la Coppa del mondo. Sono molta orgogliosa di q… - Coninews : CHE MERAVIGLIA! ?? Dominik #Paris si aggiudica anche la seconda discesa sulla Stelvio e balza in testa alla classif… -