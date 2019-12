Conte sdoppia l’istruzione | Azzolina alla Scuola | Manfredi all’Università e alla Ricerca

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il premier hato la poltrona lasciata da Lorenzo Fioramonti e ha annunciato i due nuovi ministri che prenderanno il suo posto nel governoII nel corso della conferenza stampa di fine anno. La sottosegretaria Luciadiverrà ministra della. Gaetanosarà ministro dell’Università e della. «Ringrazio il ministro Fioramonti per l’attività fin qui prestata. Abbiamo la necessità di rilanciare il comparto dellae del’università. Non è vero che non abbiamo compiuto passi avanti. Nel 2020 introdurremo l’Agenzia nazionale dellache possa fungere da coordinamento ai vari livelli», ha detto il presidente del Consiglio a Villa Madama. Poi l’annuncio: «Mi farò latore della creazione di un nuovo ministero dell’Università e della: ho pensato di nominare la sottosegretariaministra ...

Pocoprimadellau : RT @ilruttosovrano: Il Ministero dell'Istruzione si sdoppia: Lucia #Azzolina nuovo ministro della scuola, Gaetano #Manfredi all'Università… - annaserra10 : Conte: il Miur si sdoppia, Azzolina all’Istruzione e Manfredi alla ricerca - Yaris167 : Conte sdoppia il #Miur e nomina i nuovi ministri: #Azzolina a Scuola e #Manfredi a Università e Ricerca di @fanpage -