Conte sdoppia il Miur | annunciati i sostituti di Lorenzo Fioramonti

(Di sabato 28 dicembre 2019) Giuseppeha annunciato il sostituto di, dopo le dimissioni dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Anzi, sono due. Ma procediamo con ordine. Anzitutto, il premier, alla conferenza di fine anno, ha affermato: «Ringrazio il ministro: abbiamo la necessità, l’ho già detto, di rilanciare il comparto della università. Non è vero che non abbiamo compiuto passi avanti, penso alla Agenzia nazionale delle Ricerche. Ora fare qualche sforzo in più, penso a aumentare i fondi sul diritto alla studio. Sono convinto che la cosa migliore per potenziare il settore sia separare la scuola dall’Università». LEGGI ANCHE: D’Alema: “Il muro al M5S è stato sbagliato”. Lucia Azzolina Ed eccoci ai nomi. Anzitutto, la sottosegretaria alLucia Azzolina è la nuova ministra della scuola. Gaetano Manfredi, invece, sarà il ...

