Conte | ‘regionali con rilievo nazionale ma no referendum su governo’

(Di sabato 28 dicembre 2019) Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Bisogna dare la giusta importanza agli appuntamenti elettorali sul territorio che si preannunciano già a fine gennaio, non bisogna affatto trascurare che da quelle competizioni ricaveremo dei dati politici che alimenteranno il dibattito e che potranno anche avere un riverbero sul piano, ma vorrei chiarire che stiamo sempre parlando di competizioni elettorali circoscritte sul piano territoriale, non sarà una favore o contro il governo”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe, durante la conferenza stampa di fine anno.“Per quanto riguarda le prospettive concrete di azioni concordate tra le forze politiche di maggioranza -ha aggiunto il premier- bisogna lasciarle alla dinamica dell’iniziativa degli esponenti. Quello che posso auspicare che questo affiatamento possa tradursi in ...

