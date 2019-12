Conte | Orgoglioso di quanto fatto finora ma basta polemiche

Leggi la notizia su blogo

(Di sabato 28 dicembre 2019) Nella conferenza stampa di fine anno a Villa Madama il presidente del Consiglio Giuseppesi è detto più che soddisdicompiuto fin qui dal governo rassicurando che l’orizzonte è quello della legislatura e che lui non ha velleità di fondare un partito tutto suo, rigettando anche la prospettiva di un eventualeter: "Per carità, avanti con questo governo".L’occasione del tradizionale incontro con la stampa è servita per fare il punto sull’azione dell'esecutivo, per parlare della legge di Bilancio e degli obiettivi da perseguire dopo l’annunciato "tagliando" della maggioranza. "Sono- ha detto- diabbiamo, percorrendo una corsa ad ostacoli, primo tra tutti la messa in sicurezza dei conti pubblici, e il reperimento dei 23 miliardi per disinnescare l’Iva". Da gennaio si comincerà a lavorare ad "alcune priorità" ...

