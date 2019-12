Conte | l’annuncio durante la conferenza stampa di fine anno | “Separiamo Scuola e

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) “Ringrazio il ministro Fioramonti per l’operato. Abbiamo la necessità, l’ho già detto, di rilanciare il comparto della università. Non è vero che non abbiamo compiuto passi avanti: abbiamo introdotto l’Agenzia nazionale delle Ricerche”, così il premier Giuseppecommenta le dimissioni del ministro dell’Istruzione,ladi. E poi annuncia: “Sono convinto che la cosa migliore per potenziare la nostra azione sia separare il compartoda quello della Ricerca e dell’Università. Quindi creerò un nuovo ministero. I nomi? Ho pensato alla sottosegretaria Azzolina come ministra della, e il presidente della Crui, Gaetano Manfredi come ministro per l’Università e la ricerca”. L'articolo, l’annuncioladi: “Separiamoe Università in ...

