Conte | il bilancio di fine anno DIRETTA I nodi | da Fioramonti alla prescrizione

Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di sabato 28 dicembre 2019) Attesa per la tradizionale conferenza stampa didel presidente del Consiglio, Giuseppe, in programma alle 11 a villa Madama. L'occasione per unal termine di unche ha...

Federic99532043 : RT @OGiannino: Tra poco conferenza stampa di Conte. Spero domande secche. Tipo: congelamento Industria4.0 del Conte 1 ha prodotto ibernazio… - OGiannino : Tra poco conferenza stampa di Conte. Spero domande secche. Tipo: congelamento Industria4.0 del Conte 1 ha prodotto… - frephs : C'è discorso di bilancio di Conte su rai 1 se vi va -