Conte | ‘dopo Europee pensato di andare via con governo senza risultati’

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “All’indomani della competizione elettorale europea hoche se non si cambiava registro era meglioa casa, perchè ho sempre detto che non possiamo prendere in giro gli italiani. Siamo qui nel momento in cui riusciamo a garantire dei risultati, se riusciamo a perseguire degli obiettivi. Se dobbiamo trascinarci, galleggiare, non ha alcun senso, significa vendere fumo agli italiani”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe, nella conferenza stampa di fine anno.“I cittadini -ha aggiunto il premier- devono poter nutrire fiducia nei confronti delle istituzioni. Questo è un compito che sento nella mia carne, il giorno in cui dovessi accorgermi di perdere credibilità, dovessi rendermi conto di non riuscire ad alimentare fiducia nei cittadini, quello per me sarebbe un giorno di non ritorno”. ...

ilfoglio_it : Dopo l'approvazione della #manovra il ministro #Fioramonti si è dimesso. Sarà lui a far nascere il primo nucleo del… - chetempochefa : ?? Domani l’allenatore dell’@Inter Antonio Conte sarà ospite in esclusiva a #CTCF da @fabfazio dopo la vittoria in… - Politicks13 : @roberto_lamela Blah, blah, blah, ma, ha dimenticato il discorso sulle Foibe...dopo la conferenza stampa di Conte p… -