Conte | conferenza stampa di fine anno | “Sui migranti abbiamo ottenuto risultati senza

(Di sabato 28 dicembre 2019) “Avete visto che nel dibattito generale non c’è più l’immigrazione, è uscita dai radar. Vedete come la propaganda politica possa agire: stiamo ottenendoclamori.migliorato la performance degli sbarchi e dei ricollocati”.Così il premier, Giuseppe, durante ladi, risponde alla domanda sulle possibili modificazioni ai decreti sicurezza, che, assicura “sono tra i 29 punti del programma”. “Questo – aggiunge – perché l’accordo di Malta ha raggiunto, per la prima voltarichiesta congiunta dei ricollocamenti”. “I nostri porti, diciamolo francamente, al di là della retorica della propaganda non sono mai stati chiusi – conclude il premier, riferendosi alla gestione dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini – la differenza era di ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT sabato 28 dicembre, alle ore 11, terrà la conferenza stampa di fine anno organizzata… - Capezzone : #Conte #conferenza #PresidentedelConsiglio Un democristiano. Di quart’ordine. - fattoquotidiano : Conte, l’annuncio durante la conferenza stampa di fine anno: “Separiamo Scuola e Università in due ministeri. I nom… -